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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

08.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:26Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle 'da kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, 'da 8, Erzincan'da 7, Kars ve 'da 6, Tunceli'de 1 derece ölçüldü. Iğdır'da ise gece sıcaklık sıfır derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 10, Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Kars'ta 2, Ağrı ve Erzurum'da 1, Ardahan'da sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede etkili yağışların ardından kar kalınlıkları ise Erzurum'da 12, Ağrı'da 7, Ardahan'da 5, Erzurum'da 3 santimetre oldu.
Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşlar ile ilgilileri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Öte yandan, Erzurum'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı çeşmeler ve süs havuzları buz tuttu, binaların çatısında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar, buzla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorluk çekti.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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