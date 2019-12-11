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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

11.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:50Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceyle 'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah ve öğle saatlerinde parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 15, Kars'ta 11, 'da 6, ile Erzincan'da 3 ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 5, Kars'ta 3, Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfır ve sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede etkili yağışların ardından kar kalınlıkları ise Erzurum'da 8, Ağrı ile Ardahan'da 2 santimetre oldu.
Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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