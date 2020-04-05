Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğu Anadolu'da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur bekleniyor.

05.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:20
Doğu Anadolu'da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Erzincan 'da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan 'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 19, Tunceli ve Erzincan'da 16, Ağrı'da 13, Erzurum'da 12, Kars ve Ardahan'da 11 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Doğu Anadolu'da gece saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:50: Osmaneli Belediyesi korona virüs ile mücadelesine her gün devam ediyor - Haber 11:50: Banaz'da sosyal yardımlar ve maaşlar hak sahiplerine ulaştırıldı - Haber 11:50: İzmir'de otobüs şoförlerine naylon kabin ve koruyucu başlıklı koruma - Haber 11:48: Bahçe temizliği bahanesiyle çağırdığı jandarmaya "tatlı" sürpriz - Haber 11:47: SİLİVRİ'DE ELE GEÇİRİLEN 300 KİLO SAF ALKOL 428 LİTRE DEZENFEKTANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber