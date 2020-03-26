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Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

26.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:18
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarğr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Erzurum ve Ardahan'da 1, Kars 'ta 2, Ağrı ve Erzincan'da 5, Iğdır'da 8 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ardahan ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Kars'ta 8 derece olması bekleniyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 89, Erzincan Ergan'da 73 ve Kars Sarıkamış'ta 60 santimetre ölçüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Güncel

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