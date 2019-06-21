21.06.2019 09:42
Haberler » Güncel » Haber

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi 'ndeki 6 ilde, gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum , Erzincan , Ağrı , Kars , Iğdır ve Ardahan 'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 9, Ağrı'da 10, Tunceli 'de 14, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 17 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Ağrı , Erzincan , Erzurum , Ardahan , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:32Sürücülere yazlık bakım uyarısı
11:32İzmit Belediyesinden telefon dolandırıcılığı uyarısı
11:32Düğün magandalarına polis ve jandarmalı önlem
11:32Avcılar'da Hüseyin dedeye "yakınlaşma" tuzağı
11:31Yaralı saksağan tedavi edilerek korumaya alındı
11:31Adana'da iki hurda otomobil yandı
11:30Van'da 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi