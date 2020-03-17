Menü
Haberler ›› Güncel ››Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/ - Güncel

Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/

KARS İbadethaneler ve kurumların dezenfekte edilmesinden görüntüler Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş ile röportaj ERZURUM Dezenfekte çalışmalarından görüntüler Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerindeki dezenfekteden görüntüler Kars'ta özel kıyafetli belediye...

17.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:38
KARS
İbadethaneler ve kurumların dezenfekte edilmesinden görüntüler
Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş ile röportaj
ERZURUM
Dezenfekte çalışmalarından görüntüler
Büyükşehir Belediye Erzurumspor tesislerindeki dezenfekteden görüntüler Kars'ta özel kıyafetli belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde cemaatle ibadete ara verilmesi kararlaştırılan cami, mescit, Kuran kursları ve kütüphaneleri dezenfekte etti.
Çalışmaların vatandaşların yoğunlukta kullandığı alanlarda süreceği öğrenildi.
Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "4 ekiple özellikle toplu taşıma araçları ve camileri ilaçlamaktayız, aynı zamanda resmi kuruluşların binalarını dezenfekte etme çalışmalarımız sürdürüyoruz. Kars halkına elimizden geldiğince temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz." dedi. Doğu Anadolu'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlar Kovid-19'a karşı dezenfekte ediliyor- KARS/

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kars Belediyesi, Selçuk, Kars, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı