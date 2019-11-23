Haberler » Güncel » Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında - Haber

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

23.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:32Doğu Anadolu'da hava sıcaklıkları sıfırın altında
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenen bölgede, sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer pus bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Iğdır ve Erzurum'da 6, Ağrı'da 8, Ardahan'da 12, 'ta ise 13 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 10, Iğdır ve Ağrı'da 8, Kars, Ardahan ve Erzurum'da 7 derece olması bekleniyor.
Kars
Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, bazı yerlerde bulunan su birikintileri de buz tuttu.
Dere yatağının kısmen buzla kaplandığı Dölbent köyünde çocuklar, buz üzerinde kayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış ilçesinde de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:13 DHA YURT BÜLTENİ-9
14:12 Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini veren kaynağını açıkladı
14:08 İlk serigrafi çalıştayı gerçekleştirdi
14:08 Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Atike Elif Akın, ürettiği araba aksesuarları ilgi odağı oldu
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:13:40