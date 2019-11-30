Haberler » Güncel » Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor - Haber

Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Olası buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

30.11.2019 00:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:49

Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için kar uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ( , Tunceli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı) 1750 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Bu bölgelerde pazar günü öğle saatlerinden itibaren de 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Olası buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.

Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor

Erzincan, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
01:50 Türkiye'den İngiltere'ye başsağlığı
01:44 Süleymaniye'de DEAŞ saldırısı: 2 ölü, 4 yaralı
01:42 Marmaris'te 50 kişi yemekten zehirlendi
01:26 Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
01:14 Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
00:17 Meteoroloji Doğu Anadolu'yu uyardı: Hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor
23:45 Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
22:27 Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:40 Bayrak sevgisi Türkiye'de gündem olan Nadire Nine: Atatürk'ün çocuklarıyız
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
30.11.2019 01:56:41