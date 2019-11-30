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Doğu Anadolu'da kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için kar uyarısında bulunuldu.

30.11.2019 08:45 | Son Güncelleme: 30.11.2019 08:45Doğu Anadolu'da kar uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesindeki 6 il için kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde (Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı) 1750 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor. Bu bölgelerde pazar günü öğle saatlerinden itibaren de 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Olası buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" denildi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

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