Haberler » Güncel » Doğu Anadolu'da kar yağışı (2) - KARS - Haber

Doğu Anadolu'da kar yağışı (2) - KARS

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapanırken kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hareketlilik yaşandı.

29.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:33
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapanırken kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı 'ın ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hareketlilik yaşandı.
Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Güne karla uyanan vatandaşlar evlerinin önünde ve araçlarının üzerine biriken karları temizledi.
Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kaldırımları temizledi, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana yollarda çalışma yürüttü.
Karın bereket olduğunu belirten vatandaşlardan Zihni Kayaş, kar örtüsünün kente çok yakıştığını söyledi.
Kayak merkezinde hareketlilik başladı
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı nedeniyle evlerin çatısı ve ağaçlar karla kaplandı.
Kar kalınlığının istenen seviyeye ulaşmasıyla ilçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, uzun süre sonra kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Murat Demir, yağışla birlikte kayak merkezinin hareketlendiğini belirterek, "Kar geç yağdığı için bu sezon uzadı. Bu şekilde rahatlıkla nisan ayını görürüz. Nisan ayında kayak yapmak isteyenleri şimdiden Sarıkamış'a davet ediyorum." diye konuştu.
Kayak hocalarından Alper Laçin de geçte olsa karın yağmasıyla mutlu olduklarını söyledi. Sarıkamış'ın Türkiye'de kayak yapılabilecek en güzel yerlerden biri olduğunu ifade eden Laçin, "Sarıkamış her zamanki gibi kar kalitesi ve muhteşem manzarası ile kayak severleri bekliyor." dedi.
Tunceli'de 125 köy yolu kapandı
Tunceli'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 125 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kent genelinde hafta içinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini artırdı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Doğu Anadolu'da kar yağışı (2) - KARS

Sarıkamış, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:17   Soylu: "Millet 2002'de makas değiştirdi " - Haber
14:14   Aç kalan kurtlar mahalleye indi - Haber
14:13   Kar ve Buzlanmaya Karşı 31 İlçede 24 Saat Görev Başındayız - Haber
14:13   Soylu: "Emperyalizm yeni bir süreç üretti" - Haber
14:13   Spor soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar - Haber
13:51   Antalya'da aralık ayında deniz keyfi - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
29.12.2019 14:26:22