Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Erzurum, Kars, ve Ardahan'da üç gündür aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
18.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:28
Erzurum , Kars , ve Ardahan 'da üç gündür aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Erzurum'da hafta başından bu yana aralıklarla yağana kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar ve tipi nedeniyle sürücüler Erzurum-Kars, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan kara yolunda güçlükle ilerledi.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırımların yanı sıra kara yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Beyaza bürünen kentte karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler de güzel manzaralar oluşturdu.
Kars
Kars'ta aralıklarla süren kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı 35, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 50 santimetre ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar ev, iş yerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar kenti beyaza bürüdü. Ardahan Belediyesi ve karla mücadele ekipleri, yolları açık tutabilmek için küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Kentin yüksek kesimlerde ise tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Erzurum'da hafta başından bu yana aralıklarla yağana kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar ve tipi nedeniyle sürücüler Erzurum-Kars, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan kara yolunda güçlükle ilerledi.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kaldırımların yanı sıra kara yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Beyaza bürünen kentte karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler de güzel manzaralar oluşturdu.
Kars
Kars'ta aralıklarla süren kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı 35, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 50 santimetre ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar ev, iş yerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar kenti beyaza bürüdü. Ardahan Belediyesi ve karla mücadele ekipleri, yolları açık tutabilmek için küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Kentin yüksek kesimlerde ise tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kaynak: AA
Manşet
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