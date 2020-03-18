Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
Erzurum, Kars, ve Ardahan'da üç gündür aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
18.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:46
Erzurum , Kars , ve Ardahan 'da üç gündür aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta aralıklarla süren kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı 35, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 50 santimetre ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar ev, iş yerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kars'ta aralıklarla süren kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun tipi dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Sarıkamış ilçesinde de kar kalınlığı 35, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 50 santimetre ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ve bitkiler karla kaplandı. Vatandaşlar ev, iş yerinin önü ile araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kaynak: AA
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