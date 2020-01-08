Haberler » Güncel » Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor - Haber

Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde kar yağışı bekleniyor.

08.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:26 Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 6 ilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlere göre, Doğu Anadolu Bölgesinin kar yağışı etkisi altına gireceği belirtildi. Son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu kar yağışlı geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve don uyarısı

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı 2, Iğdır'da eksi 2, Erzurum'da eksi 4, Ağrı'da eksi 13, Ardahan'da eksi 10, Kars'ta eksi 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 5, Erzurum'da sıfır, Ardahan'da eksi 3, Kars'ta eksi 2 ve Ağrı'da eksi 4 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:34   Adana'da dolandırıcılık şüphelisi polisin sahte ilanıyla yakalandı - Haber
10:34   Hac kurası yarın çekilecek - Haber
10:33   Erzurum 112 Acil ekipleri, zor şartlarda hastalara ulaşıyor - Haber
10:28   Turizm şoförleri yeni sezon öncesi bir araya geliyor - Haber
10:27   Çekerek lavanta ile kalkınacak - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
22:53   İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
8.01.2020 10:36:28