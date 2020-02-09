Doğu Anadolu'da kar yağışı bitti, Sibirya soğukları başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde iki gündür etkili olan kar yağışı, yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. 2 bin 299 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bölgede meteoroloji, çığ uyarısında bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Cuma günü başlayan ve Cumartesi gün boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman tipiye çeviren kar nedeniyle bölgede 2 bin 299 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Ağrı'da 407, Erzincan'da 210, Erzurum'da bin 276, Iğdır'da 20, Kars'ta 70, Muş'ta ise 316 yerleşim biriminin yolu kapandı. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, diğer illerde ise il özel idareleri kapalı yolları yeniden ulaşımı açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Muş'ta kar kalınlığı 40, Ağrı'da 35, Kars'ta 30, Erzurum'da 22, Erzincan'da 3 santimetre olarak ölçüldü. Bölgedeki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle oldu:

Palandöken Kayak Merkezi 85, Sarıkamış Kayak Merkezi 81, Ergan Dağı Kayak Merkezi 73, Konaklı Kayak Merkezi 48, Muş Kayak Merkezi 22 santimetre.

Yapılan ölçümlere göre dün gece bölgenin en soğuk kenti sıfırın altında 16,4 derece ile Erzurum oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre gece en düşük sıcaklıklar Ardahan'da eksi 15, Kars'ta eksi 13,2, Ağrı'da eksi 11,8, Erzincan'da eksi 11,5, Muş'ta eksi 9,8, Iğdır'da ise eksi 4,8 derece olarak ölçüldü.

KIZILAY KUMANYA DAĞITTI

Bu arada, kar yağışının ulaşımı vurduğu bölgede çok sayıda araç yolda kaldı. Kurtarılmayı bekleyen araç sürücülerinin yardımına Kızılay ekipleri yetişti. Erzurum- Ağrı karayolu arasındaki Sac Dağı mevkiinde ekipler, 250 bardak çorba, içerisinde bisküvi, meyve suyu, içme suyu bulunan 250 kumanya paketi ve 20 battaniye dağıttı.

METEOROLOJİ ÇIĞ UYARISI YAPTI

Kar yağışının etkisini kaybettiği Doğu'da Meteoroloji çığ uyarısında bulundu. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü, bugün saat 11.00 ile 14 Şubat 17.00 saatleri arasında Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, "Yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ERZURUM'DA METREKAREYE 9 KİLOGRAM KAR DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre, Erzurum'da Cuma günü metrekareye 2 kilogram, Cumartesi günü ise 7 kilogram kar yağdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri kent merkezindeki yolları temizlemeye başladı.

Kar yağışının etkisini kaybetmesinden sonra Sibirya soğuklarının etkisine giren Erzurum'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Yetkililer, bölgede soğuk havanın cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.