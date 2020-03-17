Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da, kar yağışı nedeniyle yerleşim alanları beyaza büründü.
17.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:46
Erzurum, Kars ve Ardahan 'da, kar yağışı nedeniyle yerleşim alanları beyaza büründü.
Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.
Esnaf ve vatandaşlar, ev ile iş yerlerinin önündeki ve araçlarının üzerinde biriken kar kütlelerini temizlemeye çalıştı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Oltu ilçesinde de ekipler kar küreme çalışması başlattı.
Kars
Kars'ta dün başlayan ve kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bazı vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 35 santimetreye ulaştı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Ardahan
Ardahan'da aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle sürücüler kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.
Esnaf ve vatandaşlar, ev ile iş yerlerinin önündeki ve araçlarının üzerinde biriken kar kütlelerini temizlemeye çalıştı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Oltu ilçesinde de ekipler kar küreme çalışması başlattı.
Kars
Kars'ta dün başlayan ve kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bazı vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 35 santimetreye ulaştı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Ardahan
Ardahan'da aralıklarla yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.
Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA
Manşet
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