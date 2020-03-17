Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
Kars 'da kar yağışı nedeniyle yerleşim alanları beyaza büründü.
17.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:06
Kars 'da kar yağışı nedeniyle yerleşim alanları beyaza büründü.
Kars'ta dün başlayan ve kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bazı vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 35 santimetreye ulaştı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Kars'ta dün başlayan ve kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bazı vatandaşlar araçlarını, esnaf da iş yerleri önünde biriken karları temizledi. Kars Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı.
Karla kaplanan ağaçlar ve bitkiler güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 35 santimetreye ulaştı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.
Kaynak: AA
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