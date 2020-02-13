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Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek

Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesinde ki 6 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek.

13.02.2020 08:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 08:31Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek
Sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesinde ki 6 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava çok bulutlu , Erzurum, Ağrı, Ardahan, Kars ve 'da aralıklı kar yağışı etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin etkili olacağı bölgede rüzgar güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve çığ uyarında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması ayrıca bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 6, Ağrı'da eksi 14, Ardahan'da eksi 18, Kars'ta eksi 14, Erzurum'da eksi 13, Iğdır'da eksi 2 derece ölçüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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