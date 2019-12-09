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Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava, Erzurum, Kars ve Ardahan'da hayatı olumsuz etkiledi.

09.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:12Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava, , Kars ve 'da hayatı olumsuz etkiledi.
Bölge genelinde kar yağışı ve soğuk hava, özellikle yüksek kesimlerde etkisini göstermeye devam ediyor.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle bazı çeşmeler ve süs havuzları buz tuttu, binaların çatısında buz sarkıtları oluştu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Bitki ve ağaçların beyaza büründüğü ilçede, bazı öğrenciler ise kar topu oynadı.
Arpaçay ilçesinin köylerinde de dağ ve ağaçların beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Köyleri beyaz örtüyle kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki bazı besiciler, yemleri azalan hayvanlarını, ilçe merkezinden traktörlerle taşıdıkları saman balyalarıyla besledi.
Kentte 2 bin 159 rakımdaki Mozeret Geçidi'ni kullanarak Aktaş Sınır Kapısı'na ulaşmak isteyen sürücüler, yolun bazı kesimlerindeki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ardahan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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