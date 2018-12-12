Doğu Anadolu'da Kış

Van
ve Bitlis
'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün akşam etkili olan kar nedeniyle Başkale
, Muradiye
ve Bahçesaray
ilçelerinde 26 mahallenin yolunun kapandığı, karla mücadele ekiplerinin kapalı yollarda aralıksız çalışma yürüttüğü belirtildi.
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine, dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle 76 köyün yolunun kapandığını, yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Belediye ekipleri de kent merkezinde yolların kardan kapanmaması için çalışıyor.
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışların bölge genelinde yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van ve Bitlis'te 1, Muş
'ta 3 ve Hakkari
'de 0 derece ölçüldü
Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van'da 5, Bitlis'te 3, Muş'ta 6 ve Hakkari'de 2 derece olacak. Van Gölü
'nde hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, rüzgar, güney ve güneybatıdan 5-8 kuvvetinde esecek.
Bölge genelinde yer yer yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı, kuvvetli lodos, tipi şeklinde kar yağışı, kısa süreli fırtına, görüş mesafesinden azalma, doğal gaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Başkale,Bitlis,Van
12 Aralık 2018 Çarşamba 10:07