Doğu Anadolu'da Kış

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:45



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:45

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.Erzurum'da, dün akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran ve özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.Kent merkezinde ve ana arterlerde ulaşımda sorun yaşanmazken kırsaldaki 583 mahalle yolu kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ile Karayolları görevlileri, söz konusu mahallelerin yollarını tekrar açmak için çalışma başlattı.Ekiplerin iş makinesi desteğindeki yol açma çalışmaları devam ediyor.ErzincanErzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 73 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezinde 2, ilçelerden de Çayırlı'da 3, Otlukbeli'de 5, Refahiye'de 50, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.Kapalı yolların açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.KarsKars'ta gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı bir, Sarıkamış ilçesine bağlı da 3 köyün yolu ulaşıma kapandı.Yollardaki sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde binalar ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Vatandaşlar kar temizleme çalışması yaptı.İlçe sakinlerinden Ziyattin Yıldız, kar yağışı ile Sarıkamış'a bereket geldiğini belirterek, "Kar yağışı başladı, kış turizmi başladı. İnşallah hayırlara vesile olur. Bol bereketli bir kış sezonu temenni ediyorum." dedi.Ekiplerin ilçede kapanan köy yolları açmak için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.ArdahanArdahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.Karayolları ekipleri, özellikle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarını kullanan araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.Kentin yüksek kesimleri ve söz konusu yollarda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ekipler karla mücadele çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.AğrıAğrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 123. Şube Şefliği görevlileri, Eleşkirt-Erzurum kara yolu ile Ağrı-Van kara yolu Tendürek Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütüyor.Eleşkirt ilçesinde de etkili olan kar yağışı yüzünden Ağrı-Erzurum kara yolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkisinde sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.İlçe sakinlerinden Kemal Kaya, kar yağışından dolayı bölgenin beyaz örtüyle kaplandığını söyledi.Kent genelinde kapalı yol bulunmadığı ve İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele etmek için hazır tutulduğu belirtildi.