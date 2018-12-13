Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde, 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Erzurum
'da, salı akşamı başlayıp özellikle dün gece saatlerinde yoğunlaşan ve halen yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent geneli beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezi ile ana arterlerde ulaşımda sorun yaşatmayan yağış sonucu kırsaldaki 583 mahalle yolu kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.
Karayolları görevlilerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de 659 personel ve 209 araçla söz konusu mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ağrı
Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 79 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilerek ekiplerin söz konusu yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise yağış sonucu sorumluluk alanındaki kara yollarında tuzlama ve temizleme çalışması sürdürdüğü vurgulanarak, Eleşkirt-Erzurum, Ağrı- Taşlıçay
ve Ağrı- Tutak
kara yollarında ekiplerin çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle AnadoluJet'in sabah saatlerinde Ankara
Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Kars
Kars'ta olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipler kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarıkamış Karakurt
mevkisinde yollarda oluşan buzlanmadan dolayı tırlar güçlükle ilerleyebildi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile Sarıkamış Belediyesi ekipleri şehir merkezinde ve Kars-Erzurum kara yolunda kar küreme çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesindeki vatandaşlar, karla kaplanan arabaları ile ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Ümit Yanardağ, ilçede son iki gün içinde yoğun bir kar yağışının olduğunu anlatarak, "Ev ve arabalarımız kara gömüldü. Şimdi kar temizliği yapıyoruz ki işimize gidelim." dedi.
İlçede beyaz örtüye bürünen evler ve sarıçam ormanları güzel görüntü oluşturdu.
Erzincan
Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'daki da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Çayırlı
'da 5, Otlukbeli
'de 5, Refahiye
'de 30, Tercan
'da 20 ve Üzümlü
'de 5 olmak üzere toplam 65 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler 4 ekip, 6 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 3 kepçe ve kar makineleri ile söz konusu yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan
Ardahan'a gece başlayan kar yağışı sabaha karşı yerini buzlanma ve don olayı meydana geldi.
Yetkililer, kent merkezinin yanı sıra özellikle yükseklerde etkili olan buzlanma dolayısıyla sürücüleri uyardı.
Kar yağışı sonucu il genelinde ulaşıma kapanan 7 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:47