Doğu Anadolu'da Kış

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:45



15 Aralık 2018 Cumartesi 13:45

ERZİNCAN/TUNCELİ/ Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.Bölgede 5 gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışının ardından kırsal kesimlerdeki çok sayıda köy ve mahalle ulaşıma kapandı.Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince iş makineleri ile desteğinde kapalı yollarının açılması için yoğun çalışma yürütüldü.Çalışmalar sonucu bölgede kardan kapanan çok sayıda köy ve mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, halen kapalı olan Tunceli'deki 4, Erzincan'daki 17, Ağrı'daki 16 köy yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.Ekipler, bu yolları açma çalışmaları dışında bölgedeki yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.