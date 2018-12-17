Doğu Anadolu'da Kış

Van
ve Bitlis
'te kar, tipi ve heyelan nedeniyle 19 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipinin etkili olduğu Başkale
, Gevaş
ve Gürpınar
'ın Kırkgeçit bölgelerinde 9 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Bitlis'te heyelan nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yağışların ardından meydana gelen heyelan dolayısıyla yolu kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.
Bitlis- Muş
kara yolunda da yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.
Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 5 metreye kadar düştüğü kara yolunda sürücüler güçlükle ilerliyor. Hakkari
'ye yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve karlı, öğleden sonra Hakkari ve çevresinde yoğun kar yağışlı olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı, Muş'ta 2, Hakkari'de 0, Van'da sıfırın altında 1, Bitlis'te sıfırın altında 5 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı, Van'da 4, Bitlis'te 2, Muş'ta 3 ve Hakkari'de 2 derecede olacak. Van Gölü
'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
Hakkari ve çevrelerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, çığ düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Hakkari,Bitlis,Van
Kaynak: AA