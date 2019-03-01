Doğu Anadolu'da Kış

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 748 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle 453 mahallenin yolu kapandı.Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yollarda çalışmalarını sürdürürken, yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının devam ettiği aktarıldı.Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kar ve tipi nedeniyle kapanan Hizan-Bahçesaray, Hasköy-Kavakbaşı ve Kavakbaşı-Bitlis kara yollarının ulaşıma açıldığı bildirildi.Dün gece çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu da sabah saatleri itibariyle ulaşıma açıldı.MuşMuş'ta etkili olan kar ve tipi yüzünden 30 köy ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kapalı 55 yerleşim biriminin yolunu açmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri de şehir merkezinde biriken kar yığınlarını iş makineleriyle şehir dışına çıkarıyor.Belediye Başkanı Feyat Asya, iki aydır karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Aralıklarla yağan kar yağışının sıkıntısını vatandaşlarımıza yansıtmamak için hep sahada olduk. Ekiplerimiz mesai gözetmeksizin kararlılıkla çalışıyorlar." dedi.HakkariHakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 84 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 18 köy ile 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.BitlisBitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 156 köye ulaşım sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti.Bitlis Belediyesi ve kara yolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.