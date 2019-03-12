12 Mart 2019, 10:16
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Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van ve Bitlis'te kar nedeniyle 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 gün önce il genelinde kar nedeniyle kapanan 55 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesinde 2 yerleşim yerinin kapanan yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muş'un Hasköy ilçesiyle Kavakbaşı beldesi arasındaki kara yolunun çığ nedeniyle kapandığı belirtildi.

Van- Bahçesaray yolunun Karapet Geçidi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Bitlis'te kar nedeniyle 7 köy yolunun ulaşıma kapandığı, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Kar, Van, Güncel
Kaynak: AA