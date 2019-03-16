Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Bitlis
ve Van
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 80 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle il genelinde 60 yerleşim yerinin yolunun kapandığını bildirdi.
Kurtkan, kapalı yolların açılması için çalışmalara başlandığını, ekiplerin acil durumlar için hazır bekletildiğini kaydetti.
Van genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 20 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Hakkari
'de devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Trafikte zaman zaman aksama yaşanan il merkezinde esnaf dükkanlarının önünde biriken karları temizledi.
Doğu Anadolu Bölgesi, Van, Bitlis, Güncel
Kaynak: AA