Doğu Anadolu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Van
, Hakkari
ve Bitlis
'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar nedeniyle il genelinde 32 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğu belirtildi.
Hakkari ve Bitlis
Hakkari Valiliğinden alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı 5 mezra ve Yüksekova
ilçesinde 3 köy ile 6 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.
Kapalı 14 yerleşim yerinin yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle kapanan 9 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Güncel
Kaynak: AA