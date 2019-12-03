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Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

03.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:30Doğu Anadolu'da kış
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle 'ta ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava, parçalı ve bulutlu olacak.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 12, ve 'da 11, Ardahan'da 10, Erzincan'da 4 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 11, Iğdır ve Erzincan'da 5, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezlerindeki kar kalınlığı Ağrı'da 6, Erzurum'da 4 santimetre olarak ölçüldü.
Soğuk yüzünden Kars çayının bir bölümü dondu
Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte üç gündür süren kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk dolayısıyla bazı araçların kapıları dondu, sürücüler kapıları açmak için çeşitli yöntemler kullandı.
Soğuk hava nedeniyle Kars çayının bir bölümü de buz tuttu.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken bazı vatandaşlar araçlarını brandayla sararak korumaya çalıştı.
Kırağı ise renkli görüntüler oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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