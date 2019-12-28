Haberler » Güncel » Doğu Anadolu'da kış - Haber

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum ve Kars etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.

28.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:18 Doğu Anadolu'da kış
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum ve etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kar yağışının ardından oluşan soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentteki vatandaşlar, araçlarındaki ve işletmelerinin önündeki karları temizleye çalıştı.
Beyaza bürünen kentte sürücü ve yayalar kar ve buzla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Büyükşehir Belediye ekipleri kent genelinde tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yaptı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı fotoğraf tutkunları için güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kars Belediyesi ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışması gerçekleştirdi, kaldırım ve sokakları temizledi.
"Kartpostallık görüntüler oluştu"
Kar yağışı nedeniyle Kars Kalesi, Fethiye, Evliye ve Kümbet Camisi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fotoğrafseverler de ağaç ve bitkilerde biriken karı ve güzel manzaraları fotoğraflamanın keyfini yaşadı.
Oyuncu Taner Ergör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Kars'a geldiklerini belirterek, "Adeta bir cennete geldik, kar inanılmaz bir fotoğraflık görsel oluşturuyor. Normalde 3 gün kalacaktık ama uzatmayı düşünüyoruz. Bölgedeki tüm tarihi güzellikleri görmek istiyoruz. Kars'ta karla birlikte inanılmaz bir görüntü var, herkesin buraya gelmesi lazım. Çok farklı bir güzellik." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26   Otomobilin yayaya çarpma anı kamerada - Haber
12:25   Sözde il sorumlusunun da bulunduğu 11 DEAŞ'lı yakalandı - Haber
12:25   İSTANBUL'DA 1400 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN:  274 GÖZALTI - Haber
12:24   Çanakkale'de 189 kaçak göçmen yakalandı - Haber
12:20   Malatya 44 adet istedi - Haber
11:50   Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
08:47   Kar İstanbul'a bugün düşüyor! Meteoroloji saat verdi - Haber
23:50   Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Haber
23:47   Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Haber
28.12.2019 12:27:06