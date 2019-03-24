Doğu Anadolu'da Kış - Bitlis

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Bitlis
'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 60 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, AA muhabirine, dün geceden bu yana etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle il genelinde 60 yerleşim yerinin yolunun kapandığını belirtti.
Kapalı yolların açılması için çalışmalar başlatıldığını aktaran Kurtkan, ekiplerin acil durumlar için hazır bekletildiğini vurguladı.
Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Güncel
Kaynak: AA