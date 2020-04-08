Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyarken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

08.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:36
Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor
Erzurum , Kars ve Ardahan 'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyarken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Yapılan "evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduğu Erzurum'da, en işlek caddeler ile meydanlar boş kaldı. Kentteki en hareketli yerlerden Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Kent Meydanı ve Havuzbaşı Kent Meydanı sessizliğe büründü.
Turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Tarihi Ulu Cami ve Erzurum Kalesi de boş kaldı.
Kars
Kars'ta ise polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların denetimini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısını sürdürürken, alınan tedbirler ile ilgili de denetim yapıyor.
"Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğu kentte polis ekipleri, parkları tek tek gezerek buralardaki az sayıda vatandaşı da uyararak bölgeden uzaklaştırdı.
Kentte normal günlerde yoğunluk yaşanan Masal Park ile GAMP Park da sessizliğe büründü.
Ayrıca kentte ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan vatandaşlar da maske ve eldiven takmaya özen gösterdi.
Ardahan
Ardahan'da da en işlek cadde, meydan ve parklar, vatandaşların evlerinde olması nedeniyle boş kaldı.
Kent merkezinde yer alan Milli Egemenlik Parkı'nın yanı sıra Kura Nehri kıyısındaki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Parkı ve mesire alanları da sessizliğe büründü.
Koronavirüs nedeniyle yetkililerin çağrılarına uyan il halkı, dışarıda gezmek yerine evde kalmayı tercih etti.
Güvenlik güçleri de kentteki tedbirlerin denetimini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu Haberler
Kayıp büyükbaş hayvan, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt’ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta yaşanan patlamanın korkunç tablosu bugün ortaya çıktı
Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge

Son Dakika Güncel Haberleri

15:29: Muz üreticisi 50 bin lira bağışladı - Haber 15:27: ATSO Başkanı Çetin: " "7'den 70'e 81 milyon vatandaşımız el birliğiyle bu salgını yeneceğiz" - Haber 15:27: Mezitli'de evden çıkamayan vatandaşlara psikolojik destek - Haber 15:27: Battalgazi Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım - Haber 15:27: Polislerden 5 yaşındaki Salih'e doğum günü sürprizi - Haber 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 13:56: Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi - Haber 13:55: İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu - Haber 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber