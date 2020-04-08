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Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyarken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

08.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:47
Erzurum , Kars ve Ardahan 'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararlara büyük oranda uyarken, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Ardahan
Ardahan'da da en işlek cadde, meydan ve parklar, vatandaşların evlerinde olması nedeniyle boş kaldı.
Kent merkezinde yer alan Milli Egemenlik Parkı'nın yanı sıra Kura Nehri kıyısındaki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Parkı ve mesire alanları da sessizliğe büründü.
Koronavirüs nedeniyle yetkililerin çağrılarına uyan il halkı, dışarıda gezmek yerine evde kalmayı tercih etti.
Güvenlik güçleri de kentteki tedbirlerin denetimini sürdürüyor. Doğu Anadolu’da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Erzurum, Ardahan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine uyuluyor - Haberler

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