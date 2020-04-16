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Doğu Anadolu'da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor

ERZİNCAN/KARS/ARDAHAN/IĞDIR(AA) - Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta belediye ekipleri, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki kullanım alanlarının tamamını sürekli dezenfekte ediyor.

16.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:57
Doğu Anadolu'da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor
ERZİNCAN/KARS/ARDAHAN/IĞDIR(AA) - Erzincan , Ardahan , Iğdır ve Kars 'ta belediye ekipleri, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki kullanım alanlarının tamamını sürekli dezenfekte ediyor.
Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin titizlikli yürütüldüğü belirtildi.
Belediye birimlerindeki ekiplerin, 7 gün 24 saat aralıksız olarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Şehrin dört bir yanında toplu kullanım alanları rutin olarak dezenfekte edilirken, tüm mahallelerde kaldırımlar ve yollar itfaiye araçları ile ilaçlanıyor. Özellikle vatandaşların daha sık kullandığı Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat Caddesi'nde ilaçlama çalışmaları daha sık yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.
Kars
Kars Belediyesi, şehir merkezi ve mahallelerdeki ortak kullanım alanlarında koronavirüs önlemlerini sıklaştırarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Salgının Türkiye'de görülmeye başlandığı günden bu yana belediye ekipleri, kentteki kamu hizmet binası başta olmak üzere, vatandaşların sıklıkla kullandığı alanları sık sık dezenfekte ediyor.
Kent genelinde özel kıyafetler giyerek dezenfeksiyon yapan ekipler, gece geç saatlere kadar bu çalışmalarına devam ediyor.
Ardahan
Ardahan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.
Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Metin Marancı, AA muhabirine, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
Kentin her noktasını temiz tutmayı amaçladıklarını ifade eden Marancı, "Aslında bu çalışmalarımız tedbirlerin başlangıcından itibaren başladı. Günlerdir aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşımızla birlikte inşallah bu salgından en kısa sürede kurtulmuş olacağız." diye konuştu.
Iğdır
Iğdır Belediyesi Temizlik işleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de korornavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezindeki cadde ve sokakları sürekli dezenfekte ediyor.
Dezenfeksiyon çalışmasını yürüten ziraat mühendisi Ali Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plan dahilinde çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Her gün bir mahalleyi dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız bu çalışma, koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar aralıksız devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel
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