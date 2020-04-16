Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Doğu Anadolu'da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor

Erzincan, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta belediye ekipleri, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki kullanım alanlarının tamamını sürekli dezenfekte ediyor.

16.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:09
Erzincan , Ardahan , Iğdır ve Kars 'ta belediye ekipleri, yeni tip korornavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki kullanım alanlarının tamamını sürekli dezenfekte ediyor.
Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, salgına karşı alınan önlemlerin titizlikli yürütüldüğü belirtildi.
Belediye birimlerindeki ekiplerin, 7 gün 24 saat aralıksız olarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Şehrin dört bir yanında toplu kullanım alanları rutin olarak dezenfekte edilirken, tüm mahallelerde kaldırımlar ve yollar itfaiye araçları ile ilaçlanıyor. Özellikle vatandaşların daha sık kullandığı Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat Caddesi'nde ilaçlama çalışmaları daha sık yapılıyor." ifadeleri kullanıldı. Doğu Anadolu’da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Haberler
Rekora doymayan altın tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Haberler ›› Güncel ››Doğu Anadolu'da kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:12: Çatıyı tamir ederken merdiven boşluğuna düşüp, beyin kanamasından öldü - Haber 15:12: Bakan Selçuk: Gamze Pala davasının takipçisi olacağız - Haber 15:12: İncirliova'da bıçaklı kavga - Haber 15:11: Konya'da, yemek atıklarından hayvanlar için mama üretilecek - Haber 15:11: Alanya'da seyyar konserle vatandaşlar moral depoladı - Haber 14:42: Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 12:57: Gamze Pala'yı sırtından vurduktan sonra bıçakla boğazını kesen katil: Aşkıma karşılık alamadığım için öldürdüm - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor