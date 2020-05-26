Doğu Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son günü de sokaklar boş kaldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

26.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:20
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Arefe gününden beri yurt genelinde uygulanan ve bugün son günü olan sokağa çıkma kısıtlamasına Erzurum'daki vatandaşalar bayramın son gününde de riayet etti.
Kentin diğer illerle olan bağlantı yolları ile merkezde uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamadan muaf oldukları için sokağa çıkan vatandaş ve sürücülerin izin belgelerini kontrol edip bayramlarını kutladı.
Ateş ölçen polisler, sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak sürücü yanında seyahat edenleri ise arka koltuklara aldı.
Kaçaklılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri de uygulama noktalarında şüphelendikleri araçları güvenli noktalara çekerek, narkotik dedektör köpekler eşliğinde kontrol etti.
Bazı vatandaşların açık olan fırınlardan ekmek aldığı görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Doğu Anadolu’da Ramazan Bayramı’nın son günü de sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi, Ramazan Bayramı, Erzurum, Güncel, Haber

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