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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

09.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:28
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde Erzurum , Erzincan , Ağrı , Iğdır , akşam ise Kars ve Ardahan'ın güney kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak görülecek.
Yağışların geceye kadar devam etmesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 6, Ağrı'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Iğdır'da 1, Erzincan'da 5, Tunceli'de ise 6 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Erzincan'da 15, Tunceli'de 14, Iğdır'da 13, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 11, Kars'ta 10 derece olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Güncel
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