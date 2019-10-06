Haberler » Güncel » Haber

Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

06.10.2019 12:48Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da öğleden sonra sağanağın etkili olması bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle batı ve güneybatıdan orta kuvvette esecek. Rüzgar, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinde 40 ila 70 kilometre hızla etkili olacak.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11, Erzincan'da 12 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 28, Erzincan ve Tunceli'de 26, Ağrı ve Kars'ta 23, Ardahan'da 22 ve Erzurum'da 21 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22 Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü
18:20 Bilal erdoğan ile berat albayrak'ın oğullarının renkli okçuluk mücadelesi
18:20 Aşkları sınır tanımadı
18:19 Dha yurt bülteni-12
18:19 Ukrayna'da on binler zelenski'yi protesto etti
18:19 Mersin'in ilk evcil hayvan festivali büyük ilgi
18:18 Suriyeli çocuğa tokat atan zanlıya gözaltı