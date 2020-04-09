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Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış bekleniliyor.

09.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:38
Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniliyor
Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan 'da 5, Tunceli'de 6, Iğdır'da 4, Ağrı'da 1, Erzurum ve Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan 'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise, Tunceli'de 16, Erzincan'da 15, Iğdır'da 13, Erzurum'da 11, Kars ve Ardahan'da 10 derece olacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzincan, Ardahan, Güncel
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