21.06.2019 10:26
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Doğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 9, Ağrı'da 10, Tunceli'de 14, Erzincan'da 15 ve Iğdır'da 17 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının ise Iğdır'da 32, Tunceli'de 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması tahmin ediliyor. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
ağrı, erzurum, ardahan, erzincan, Güncel

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