Haberler» Güncel» Haber

Doğu Anadolu'da sıcak hava uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

15.08.2019 11:19 Doğu Anadolu'da sıcak hava uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zamanla orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı, Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Ağrı'da 14, Erzurum'da 15, Iğdır ve Erzincan'da 10, Tunceli'de 22 derece ölçüldü.
Gün içinde hava sıcaklıklarının Tunceli'de 39, Iğdır ve Erzincan'da 38, Ağrı'da 34, Erzurum'da 33, Kars'ta 32 ve Ardahan'da 21 derece olması bekleniyor.
Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyredecek sıcaklıklar nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:45   Kadınların pilates keyfi
13:45   AİDATTA TEK SINIR KİRA BEDELİ (3)
13:45   Sahaya atlayan şahıs adliyeye sevk edildi
13:45   Diyarbakır Bingöl karayolunda korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
13:43   AİDATTA TEK SINIR KİRA BEDELİ (2)
13:43   Belediye işçisinin bulduğu çantadan yaklaşık 2 milyon lira çıktı
13:43   Adana'da iki günlük bebek yatağında ölü bulundu