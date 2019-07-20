Haberler» Güncel» Haber

Doğu Anadolu'da sıcaklık artıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

20.07.2019 08:01 Doğu Anadolu
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 13, Ağrı'da 15, Erzurum'da 14, Ardahan'da 11, Erzincan'da 16, Tunceli'de 15 ve Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 36, Erzincan'da 34, Tunceli ve Ağrı'da 35, Kars'ta 30, Erzurum'da 32 ve Ardahan'da 27 derece olacak. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:10   Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı
09:09   Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
09:08   (Özel) Küçük Poyraz'ın hortum merakı şaşkına çeviriyor
09:07   Ulus Hali'nin çevresi yenilendi
09:07   YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE OTOBÜS KAZASI: 5 YARALI
09:05   Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı
09:04   Adli tatil bugün başladı