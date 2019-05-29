Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars
ve Ardahan
'da 3, Erzurum
'da 6, Ağrı
'da 7, Erzincan
'da 12, Tunceli
ve Iğdır
'da 13 derece ölçüldü.
Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 32, Iğdır ve Tunceli'de 31, Ağrı ve Erzurum'da 25, Ardahan'da 23, Kars'ta 22 derece olacak.
Ardahan
, Erzincan
, Doğu Anadolu Bölgesi
, Güncel
Kaynak: AA