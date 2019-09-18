Haberler » Güncel » Haber

Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

18.09.2019 09:12Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinde
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Kars'ta 7, Erzurum'da 8, Ağrı'da 10, Erzincan ve Tunceli 16, Iğdır'da 14 derece ölçüldü.
Böglede günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 31, Iğdır ve Erzincan 30, Ağrı'da 26, Kars ve Erzurum 24, Ardahan'da 22 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 Sokakta bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti
12:48 TEMA Vakfı, Kavak'ta gönüllü sayısını artırmak istiyor
12:48 Kütahya'da tırtıl istilası
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz...
12:47 Milyonlarca EYT'linin merakla beklediği rapor Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu
12:47 Çeyrek altının yerini yarım gram altın aldı-2(tamamı)
12:46 İstanbul'da terör operasyonu