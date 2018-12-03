Doğu Anadolu'da Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:30



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:30

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus, sis, buzlanma don olayı bekleniyor.Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ön görülüyor.Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan, Erzurum ve Kars'ta 4, Ağrı'da 2 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Erzincan ve Tunceli'de 12, Iğdır'da 11, Ağrı'da 7, Ardahan'da 6, Kars ve Erzurum'da 5 derece olacak.Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.