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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 6 ilde sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.

13.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:48Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 6 ilde sıfırın altına düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sıcaklıklar sıfırın altında ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 2, 'da 3, Kars ve Ağrı'da 6, Ardahan'da 9 derece olarak ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 20, Erzincan'da 17, Iğdır'da 16, Ağrı ve Erzurum'da 14, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 4 santimetre ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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