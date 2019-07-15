15.07.2019 09:52
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Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 15, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 31, Ağrı ve Tunceli'de 30, Kars'ta 29, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olacak.
Kaynak: AA
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Iğdır, Güncel

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