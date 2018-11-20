Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde gece soğuk hava etkili olurken, en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece ile Kars
ve Ardahan
'da ölçüldü.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve yer yer bulutlu olması tahmin edilen bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli
'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzincan
'da 1, Erzurum
'da 4, Iğdır
ve Ağrı
'da 6, Kars ve Ardahan'da 8 derece ölçüldü.
Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 15, Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Ağrı ve Erzurum'da 9, Kars'ta 8, Ardahan'da ise 6 derece olması öngörülüyor.
Kar kalınlıkları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde 29, Ergan Kayak Merkezi
'nde 17, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 3, Erzurum kent merkezinde ise 3 santimetre ölçüldü.
Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkati olmasını istedi.
Doğu Anadolu Bölgesi,Kars,Ardahan