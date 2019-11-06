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Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

06.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:00Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta kaydedildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık olacağı bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derecede üzerinden seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, Tunceli'de 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı'da 6, Erzurum'da 3, Erzincan ve Iğdır'da 1, derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 19,Tunceli ve Erzincan'da 17, Kars ile Ağrı'da 14, Ardahan ve Erzurum'da 13 derece olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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