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Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

14.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:34Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyle ve 'da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan ve Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Iğdır ve 'da 3, Ağrı'da 6, Kars ve Ardahan'da 10 derece olarak ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 19, Erzincan'da 17, Iğdır'da 15, Ağrı ve Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 12 derece olması öngörülüyor.
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 3 santimetre ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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