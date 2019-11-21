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Doğu Anadolu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

21.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:36Doğu Anadolu'da soğuk hava
Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı , Tunceli, Erzurum ve Iğdır'da eksi 5, ve Kars'ta eksi 12, Ağrı'da eksi 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 12, Iğdır ve Tunceli'de 11, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 9, Ardahan'da 7 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de sıfırın altında 13,9 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 14,4 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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